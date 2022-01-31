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Sky News: Россия может начать наступление на Киев через Чернобыль

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Россия может начать наступление на Киев через чернобыльскую зону отчуждения, которая расположена не очень далеко от украинской столицы. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Чернобыль находится рядом с украинской столицей. И это делает его стратегически важным, потому что к северу от зоны отчуждения находится граница с союзником России — Белоруссией <...> Армии вторжения здесь взять нечего, кроме кратчайшего пути к украинской столице», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, на фоне заявлений об усилении российской агрессии Украина приняла решение активизировать свое военное присутствие внутри зоны отчуждения. За последние два месяца туда было направлено 7,5 тысяч человек. Кроме того, было увеличено число патрулей.

Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к конструктивным переговорам с Россией, но на уступки не пойдет, если Россия сначала не остановит «свою военную эскалацию». По его словам, именно сейчас для России наступило время «демонстрировать искреннюю заинтересованность в мире».

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал СМИ не нагнетать ситуацию, так как из-за таких сообщений на Украине «люди чуть ли уже не фронтовые мешки собирают».

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