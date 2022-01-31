Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Белый дом подготовил санкции против российских чиновников 15:10
Германский аристократ усыновил взрослого мужчину из-за отсутствия наследника 15:08
Цена самого доступного автомобиля Hyundai превысила 1 млн рублей 15:08
Звезда BTS Чимин перенес операцию на фоне коронавируса 15:07
Путин поддержал идею заменить лишение свободы ряду осужденных на принудительные... 15:07
Украинский фигурист на ОИ отвечал на вопросы российских журналистов... 15:03
По факту гибели военного в Подмосковье завели уголовное дело 14:59
В ЕС заявили, что санкции «при обострении вокруг Украины» будут зависеть... 14:59
Германия начала два расследования в отношении Telegram 14:54
Польша передаст Украине оборонительное вооружение 14:54

Экс-премьер ДНР Бородай: число добровольцев для отправки в Донбасс может достигнуть 16 тыс.

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Сергей Аверин/РИА «Новости»

Депутат Госдумы, председатель правления «Союз добровольцев Донбасса» и бывший председатель правительства непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил «Газете.Ru», что в России уже подготовлены подразделения добровольцев, которые могут в самое ближайшее время отправиться в Донбасс.

«К отправке уже готовы сформированные отряды добровольцев, места их сосредоточения держатся в секрете. Все бойцы имеют опыт боевых действий, в том числе и командиры, многие из которых — это бывшие российские офицеры. Есть и самоучки, научившиеся командовать на войне. В случае наступления ВСУ все они готовы немедленно вступить в бой», – рассказал Бородай.

При этом депутат особо подчеркнул, что «Союз добровольцев Донбасса» — это не государственная структура, а межрегиональная общественная организация.

«Отмечу, что в организации состоит 16 тыс. человек. Многие из них являются уроженцами Донбасса, либо имеют там родственные связи и проживают в Ростовской области. Территориальные отделения действуют по всей России, и численность добровольцев может быть значительно увеличена в случае обострения ситуации в Донбассе», – рассказал Бородай.

Он также добавил, что отряды «способны в короткие сроки провести мобилизацию своих членов для отправки в Донбасс».

Ранее сообщалось, что украинская армия и МВД усиливают свои подразделения на границах с непризнанными Донецкой и Луганской народными республиками.

Подробнее о российских добровольцах, которые готовы поехать в Донбасс – в материале «Газеты.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть