Экс-премьер ДНР Бородай: число добровольцев для отправки в Донбасс может достигнуть 16 тыс.

Депутат Госдумы, председатель правления «Союз добровольцев Донбасса» и бывший председатель правительства непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил «Газете.Ru», что в России уже подготовлены подразделения добровольцев, которые могут в самое ближайшее время отправиться в Донбасс.

«К отправке уже готовы сформированные отряды добровольцев, места их сосредоточения держатся в секрете. Все бойцы имеют опыт боевых действий, в том числе и командиры, многие из которых — это бывшие российские офицеры. Есть и самоучки, научившиеся командовать на войне. В случае наступления ВСУ все они готовы немедленно вступить в бой», – рассказал Бородай.

При этом депутат особо подчеркнул, что «Союз добровольцев Донбасса» — это не государственная структура, а межрегиональная общественная организация.

«Отмечу, что в организации состоит 16 тыс. человек. Многие из них являются уроженцами Донбасса, либо имеют там родственные связи и проживают в Ростовской области. Территориальные отделения действуют по всей России, и численность добровольцев может быть значительно увеличена в случае обострения ситуации в Донбассе», – рассказал Бородай.

Он также добавил, что отряды «способны в короткие сроки провести мобилизацию своих членов для отправки в Донбасс».

Ранее сообщалось, что украинская армия и МВД усиливают свои подразделения на границах с непризнанными Донецкой и Луганской народными республиками.

Подробнее о российских добровольцах, которые готовы поехать в Донбасс – в материале «Газеты.Ru».