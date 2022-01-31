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Военнослужащий-контрактник застрелил срочника в воинской части ПВО в Подмосковье

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В комнате вооружения войсковой части ПВО в подмосковной деревне Троице-Сельцо произошла стрельба, в результате которой погиб солдат срочной службы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, инцидент произошел утром в понедельник, 31 января. Причиной стрельбы стал несчастный случай. Он уточнил, что военнослужащий-контрактник грубо нарушил правила обращения с оружием и случайно выстрелил.

«Командование воинской части в Подмосковье совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту гибели военнослужащего в результате неосторожного обращения с оружием», — указано в сообщении пресс-службы Западного военного округа.

Ранее воронежский гарнизонный военный суд освободил от уголовной ответственности солдата-срочника Антона Макарова, которому инкриминируют убийство трех сослуживцев на военном аэродроме в Воронеже.

9 ноября 2020 года 20-летний Макаров на военном аэродроме Балтимор в Воронеже топором убил офицера, чтобы завладеть табельным оружием. После этого он расстрелял сослуживцев. Двое из них погибли, один был ранен. Вооруженный подозреваемый скрылся. Макарова задержали в 47 км от Воронежа.

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