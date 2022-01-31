Экс-депутату Рады выдали деревянный автомат для борьбы с Россией

Бывший депутат Рады Егор Соболев сообщил в беседе с изданием «Новое время», что ему вручили деревянный автомат для тренировок по борьбе с «российской агрессией».

Экс-парламентарий записался в ряды добровольцев территориальной обороны Киева. По его словам, участники таких учений отрабатывают тактику засад, контрзасад, патрулирования и устройства блок-постов.

Как указал мужчина, добровольцам запрещено иметь при себе оружие не в военное время. Фанерное оружие позволяет лучше понять тактику во время передвижения, отметил он.

На прошлой неделе министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что развертывание территориальной обороны на фоне якобы угрозы военной эскалации со стороны РФ продолжается в стране круглосуточно.

Ранее депутат Рады от партии «Слуга народа» Федор Вениславский заявил, что Силы территориальной обороны Украины (СТО), дислоцированные в приграничных областях, получат оружие. Он уточнил, что к февралю оружие выдадут подразделениям по всей стране. По словам парламентария, эту информацию подтвердили командующие СТО.

Вениславский также подчеркнул, что в настоящее время военно-политическое руководство Украины занимается разработкой плана действий «на любой непредсказуемый случай».

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени прошлого года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление сил России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.