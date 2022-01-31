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Глава ЛНР заявил, что Украина перебрасывает в Донбасс тяжелое вооружение и технику

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Alexander Shulman/AP

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что Украина стягивает тяжелое вооружение и технику в Донбасс, пытаясь скрыть это от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, передает РИА «Новости».

«Наши службы и международные наблюдатели видят, что с украинской стороны идет активное движение», — сказал он.

По словам главы ЛНР, там осуществляется подвоз боекомплектов и горюче-смазочных материалов, перемещается тяжелое вооружение и готовится техника.

«Даже традиционно «не все видящие» СММ ОБСЕ зафиксировали за последний месяц переброску более сотни единиц тяжелой ствольной артиллерии — гаубиц и самоходных орудий», — указал Пасечник.

Он отметил, что СММ ОБСЕ ежедневно сообщают, что их беспилотники, с помощью которых наблюдатели миссии мониторят ситуацию в Донбассе, глушатся.

Как заявил глава ЛНР, на стороне, подконтрольной Киеву, активно работают установки РЭБ (радиоэлектронной борьбы). Это все наглядно демонстрирует, что Украина старается скрывать перемещение своих войск и техники от наблюдателей СММ ОБСЕ, оставив их без возможности видеть ситуацию с воздуха, добавил он.

Ранее в самопровозглашенных народных Луганской и Донецкой республиках заявили, что вооруженные силы Украины в зоне так называемой операции объединенных сил ведут подготовку наступления на Донбасс, усиливают штурмовые группы, приостанавливают отпуска для всего личного состава, госпитали досрочно покидают механики-водители и наводчики.

На территории Донбасса с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласованные участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В результате введен запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и другие действия.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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