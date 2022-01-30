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В Пентагоне заявили, что Россия продолжает наращивать силы вблизи украинской границы

Представитель Пентагона Кирби: наращивание российской группировки возле границы Украины продолжается

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Manuel Balce Ceneta/AP

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил в интервью телеканалу Fox News, что Россия продолжает стягивать военных и вооружения к украинской границе. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что наращивание сил не прекратилось «даже на этих выходных».

«Мы в Пентагоне были предельно прозрачны в своих обеспокоенностях относительно наращивания Россией сил у границы с Украиной в последние месяцы, а также о деятельности военно-морских сил в Атлантическом океане и Средиземном море», — добавил Кирби.

Однако представитель минобороны Соединенных Штатов не стал комментировать слова президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего не преувеличивать угрозу российской агрессии. Окончательные намерения России неизвестны, объяснил он.

Ранее американская газета Politico написала, что президент Украины Владимир Зеленский изменил позицию относительно гипотетического нападения России, опасаясь, что США намеренно преувеличивают эту проблему для заключения договоренностей с Москвой, в частности по Донбассу. Если в ноябре прошлого года украинский лидер «бил тревогу» из-за гипотетического нападения России, то в последнее время заявляет, что оно не такое пугающее, каким может показаться.

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Отношения России и США
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