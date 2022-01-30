Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Глава МИД Британии анонсировала визит на Украину 20:45
Губерниев о поражении Медведева: Надаль есть Надаль 20:36
Следствие подтвердило факт одномоментного расстрела семьи Николая II 20:28
В Пентагоне заявили, что Россия продолжает наращивать силы вблизи украинской границы 20:26
Джокович отреагировал на победу Надаля над Медведевым в финале Australian... 20:22
Боррель объяснил, чего лишится Россия при введении новых санкций ЕС 20:08
В Госдепе анонсировали переговоры Блинкена и Лаврова 20:06
Шипачев рассказал, как выбирали капитана сборной России по хоккею на ОИ-2022 19:57
В США оценили готовность России к диалогу по ответам Вашингтона... 19:49
В Ленинградской области мать обнаружила тело ребенка в квартире няни 19:46

Канада передислоцировала войска на Украине

Глава Минобороны Канады Ананд сообщила о передислокации войск на Украине западнее Днепра

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Blair Gable/Reuters

Министр обороны Канады Анита Ананд заявила о передислокации канадских войск, находящихся на Украине, на запад от реки Днепр. Об этом сообщается на сайте газеты Globe and Mail.

В публикации отмечается, что это произошло на фоне обострения ситуации вокруг Украины.

«Наши вооруженные силы переместились на запад от реки Днепр, и мы продолжим принимать меры предосторожности, необходимые для обеспечения безопасности наших канадских вооруженных сил», — заявила Ананд.

Она подчеркнула, что не может наверняка уточнить, из-за чего и когда было принято решение о передислокации войск.

Ранее стало известно, что министр национальной обороны Канады Анита Ананд прибыла с официальным визитом на Украину. Отмечается, что она будет находиться в стране два дня. Канадскую делегацию на аэродроме встречал заместитель министра обороны Украины Александр Полищук.

В середине января сообщалось о встрече директора ЦРУ Уильяма Бернса с украинским президентом Владимиром Зеленским. Они обсудили украинско-российские отношения.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть