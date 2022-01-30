Канада передислоцировала войска на Украине

Министр обороны Канады Анита Ананд заявила о передислокации канадских войск, находящихся на Украине, на запад от реки Днепр. Об этом сообщается на сайте газеты Globe and Mail.

В публикации отмечается, что это произошло на фоне обострения ситуации вокруг Украины.

«Наши вооруженные силы переместились на запад от реки Днепр, и мы продолжим принимать меры предосторожности, необходимые для обеспечения безопасности наших канадских вооруженных сил», — заявила Ананд.

Она подчеркнула, что не может наверняка уточнить, из-за чего и когда было принято решение о передислокации войск.

Ранее стало известно, что министр национальной обороны Канады Анита Ананд прибыла с официальным визитом на Украину. Отмечается, что она будет находиться в стране два дня. Канадскую делегацию на аэродроме встречал заместитель министра обороны Украины Александр Полищук.

В середине января сообщалось о встрече директора ЦРУ Уильяма Бернса с украинским президентом Владимиром Зеленским. Они обсудили украинско-российские отношения.