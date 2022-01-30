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В ЛНР заявили об усилении группировки ВСУ в Донбассе

Народная милиция ЛНР: в Донбасс прибыл украинский спецназ

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Alexander Ermochenko/Reuters

В самопровозглашенной Луганской народной республике заявили, что Киев перебросил к линии соприкосновения в Донбассе спецназ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу республиканской народной милиции.

«В район населенного пункта Новолуганское в зону ответственности 2-го механизированного батальона 30-й бригады (ВС Украины – ред.) отмечено прибытие военнослужащих отдельного центра спецназначения «Запад» (бывший 8-й отдельный полк СпН)», — рассказал сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что военные ЛНР зафиксировали в районе подконтрольной вооруженным силам Украины станицы Луганской разведроту, в состав которой входят расчеты БПЛА, специализирующиеся на выявлении слабых мест в обороне и организации провокаций.

Ранее первый зампредседателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что постоянно проживающие в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) российские граждане могут быть призваны на службу в армию.

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