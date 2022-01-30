МИД Ирландии прокомментировал решение перенести зону проведения учений ВМФ России

Министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковни в своем Twitter позитивно прокомментировал решение перенести зону проведения учений ВМФ России.

«На этой неделе я написал своему коллеге министру обороны России, попросив пересмотреть вопрос о проведении военно-морских учений у ирландских берегов. Сегодня вечером я получил письмо, в котором подтверждалось, что российские учения будут перенесены за пределы исключительной экономической зоны Ирландии. Я приветствую этот ответ», — написал Ковни.

Он также отметил, что Ирландия принимает участие в урегулировании ситуации на Украине дипломатическим путем.

«Безусловно, есть и значительно более серьезный вопрос, касающийся Украины. Как и все европейские страны, мы принимаем участие в поисках пути к разрешению противоречий дипломатическими средствами и с помощью политического диалога, а не войны», — заявил Ковни.

Ранее посольство России сообщило о переносе учений ВМФ из исключительной экономической зоны Ирландии.