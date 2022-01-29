Украинская разведка перепрятала секретные документы

Украинская разведка переместила конфиденциальные файлы и оборудование из своей штаб-квартиры в Киеве в безопасные места на западе страны. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на официальные лица.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский и его команда не исключают, что Россия может вторгнуться [на Украину], и, судя по многим внешним признакам, Украина готовится к войне. Страна получает поставки оружия и военной помощи от союзников. Волонтеры тренируются сражаться на улицах Киева. Украинская разведка переместила конфиденциальные файлы и оборудование из штаб-квартиры в столице в безопасные места на западе страны», — говорится в материале.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники сообщал, что президента США Джо Байдена и его советников раздражают публичные заявления Зеленского, преуменьшающие угрозу вторжения России.

При этом сам украинский президент, по данным канала, устал от «назойливого внимания» США к российской «угрозе». Он полагает, что заявления американских властей лишь сеют панику на Украине. Кроме того, Киев недоволен отказом Вашингтона от применения превентивных антироссийских санкций.

29 января у стен Верховной рады в Киеве состоялся митинг. Протестующие потребовали у украинского президента не допустить войны с Россией. Как уточнили организаторы митинга, в связи с риторикой руководства страны о «вероятной агрессии со стороны России» граждане Украины стали скупать продукты в магазинах, а пожилые жаловаться на ухудшение самочувствия.