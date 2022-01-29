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Россия переносит учения ВМФ из исключительной зоны Ирландии

Посольство РФ сообщило о переносе учений ВМФ из исключительной экономической зоны Ирландии

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Минобороны России приняло решение перенести грядущие учения Военно-морского флота в Атлантике за пределы исключительной экономической зоны Ирландии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российского посла в Дублине Юрия Филатова.

«В ответ на просьбы правительства Ирландии, а также обращений ассоциации южных и западных производителей рыбы Ирландии министр обороны Российской Федерации С. К. Шойгу принял решение перенести район запланированных на 3–8 февраля учений ВМФ России за пределы исключительной экономической зоны Ирландии с целью не создавать помех нормальной работе ирландских рыболовов в традиционных районах промысла», — заявил он.

Дипломат подчеркнул, что учения российского ВМФ полностью соответствуют нормам международного права и Ирландии не угрожают.

Ранее телеканал SkyNews сообщил, что Филатов договорился с местными рыбаками, которые планировали мирно саботировать проведение учений. Исполнительный директор Ирландской ассоциации переработчиков и экспортеров рыбы Брендан Бирн по результатам встречи заявил, что российские дипломаты проявили к ирландским рыбакам больше внимания, чем правительство страны.

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