США планируют ускорить разработку гиперзвукового оружия

На встрече шефа Пентагона Ллойда Остина с руководителями крупнейших оборонных компаний речь пойдет о форсировании разработки гиперзвукового оружия. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники среди приглашенных.

«Цель (встречи — прим. ред.) — развести огонь под всей гиперзвуковой индустрией, подтолкнуть отрасль к наращиванию оборотов», — рассказал один из них.

В статье говорится, что в переговорах примут участие представители Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Northrop Grumman, Boeing, Leidos, Aerojet Rocketdyne, BAE Systems, L3Harris и еще шести компаний.

Ожидается, что председательствовать на переговорах будет заместитель Остина Кэтлин Хикс, сам глава Пентагона выступит с короткой речью в начале.

Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что российские ВКС располагают отдельным авиаполком, состоящим из истребителей МиГ-31К, вооруженных гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».