Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Кафельников считает Медведева фаворитом встречи с Надалем 20:10
В МИД России ответили на слова о «сетевой» дипломатии Украины 20:04
Экс-президент «Локомотива» Смородская — о команде: катастрофа 19:50
Кулеба описал стратегию Киева по противодействию России 19:48
Терапевт рассказал, как не надо лечить «омикрон» 19:38
В ОНК Москвы опасаются ухудшения ситуации с правами заключенных после новых... 19:35
Драчев назвал женскую сборную России закрытым клубом 19:30
В Казахстане разгромлено православное кладбище 19:24
В Италии обнаружили «омикрон-2» 19:21
Глава бывшей партии Меркель выступил против отключения России от SWIFT 19:10

Пентагон проявил готовность сократить масштабы учений в Европе

Пентагон согласен совместно с Россией сократить масштабы учений в Европе

close
100%
Manuel Balce Ceneta/AP

Соединенные Штаты готовы пойти на сокращение масштабов военных учений в Европе, если Россия примет ответные меры на основе принципа взаимности. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, пишет газета The Hill.

«Когда мы начали переговоры с [президентом России Владимиром Путиным], мы были готовы что-то предложить, если русские ответят взаимностью. Например, сокращение, может быть, размера и масштабов некоторых наших учений на континенте, но это потребует взаимности со стороны России. Они не захотели на это пойти», — сказал Кирби, добавляя, что Соединенные Штаты «не закрывают дверь для переговоров».

Ранее экс-советник бывшего президента США Джорджа Буша – младшего, профессор Йельского университета Томас Грэм в своей статье для журнала National Interest отметил, что Россия больше не является слабой страной, какой она была в 1990-е годы. По его словам, тогда Соединенные Штаты пользовались этим для расширения НАТО.

Он подчеркнул также, что сейчас российские модернизированные вооруженные силы являются самыми мощными в Европе. И это доказывает то, что пренебрегать интересами России больше не получится.

17 декабря 2021 года Россия обнародовала проекты двух договоров с США и НАТО, в которых потребовала отказаться от дальнейшего расширения альянса и присоединения к нему Украины или иных постсоветских стран.

На этой неделе США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. В заявлениях они обозначили свои принципы в переговорах с Москвой.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть