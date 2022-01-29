Пентагон проявил готовность сократить масштабы учений в Европе

Соединенные Штаты готовы пойти на сокращение масштабов военных учений в Европе, если Россия примет ответные меры на основе принципа взаимности. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, пишет газета The Hill.

«Когда мы начали переговоры с [президентом России Владимиром Путиным], мы были готовы что-то предложить, если русские ответят взаимностью. Например, сокращение, может быть, размера и масштабов некоторых наших учений на континенте, но это потребует взаимности со стороны России. Они не захотели на это пойти», — сказал Кирби, добавляя, что Соединенные Штаты «не закрывают дверь для переговоров».

Ранее экс-советник бывшего президента США Джорджа Буша – младшего, профессор Йельского университета Томас Грэм в своей статье для журнала National Interest отметил, что Россия больше не является слабой страной, какой она была в 1990-е годы. По его словам, тогда Соединенные Штаты пользовались этим для расширения НАТО.

Он подчеркнул также, что сейчас российские модернизированные вооруженные силы являются самыми мощными в Европе. И это доказывает то, что пренебрегать интересами России больше не получится.

17 декабря 2021 года Россия обнародовала проекты двух договоров с США и НАТО, в которых потребовала отказаться от дальнейшего расширения альянса и присоединения к нему Украины или иных постсоветских стран.

На этой неделе США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. В заявлениях они обозначили свои принципы в переговорах с Москвой.