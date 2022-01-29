На границе с Крымом прошли учения артиллерийских подразделений ВС Украины

В Херсонской области Украины прошли тактико-специальные учения артиллерийских подразделений гаубиц «Мста-Б». Об сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Командования Объединенных сил Вооруженных сил Украины.

Командующий ОС ВСУ Сергей Наев уточнил, что были проведены маневры по нанесению огневого поражения по условному противнику.

По сценарию военных учений, во время разведки местности беспилотный летательный аппарат зафиксировал продвижение военных и бронированной техники «врага» в сторону позиций ВС Украины.

Расстояние до целей составляло около 20 км, в связи с этим против «противника» были использованы расчеты гаубиц «Мста-Б».

Наев уточнил, что обстрел осуществлялся с помощью операторов БПЛА. Он добавил, что к настоящему моменту артиллеристы улучшили и навыки по расчету координат целей.

Ранее сообщалось, что Украина завершила испытания своего «главного оружия».