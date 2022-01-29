Неизвестный военный самолет совершил «опасный маневр» рядом с Севастополем

Неопознанный военный самолет совершил «опасный маневр» недалеко от границы России. Об этом сообщает Avia.pro.

«Несколько часов назад неизвестный военный самолет сымитировал атаку на Севастополь, выполнив опасный маневр на относительно небольшом расстоянии от российской границы», — говорится в сообщении.

По данным портала, воздушное судно действовало в связке с военным самолетом-разведчиком Boeing RC-135W Военно-воздушных сил США.

Согласно ресурсу Flightradar 24, самолет находился на высоте пять тысяч метров. В воздушное пространство России неопознанный летательный аппарат не вторгся.

Ранее сообщалось, что американский самолет-разведчик E-8 Joint STARS утром 30 декабря совершил второй за последние дни полет над востоком Украины. Полет был осуществлен за несколько часов до разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.