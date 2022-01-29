В Эстонии начались военные учения НАТО Winter Camp

В Эстонии с 29 января по 6 февраля пройдут учения НАТО Winter Camp («Зимний лагерь» или «Зимовка»), сообщили в штабе Сил обороны страны.

В маневрах примут участие почти 1400 военнослужащих боевой группы НАТО из Эстонии, Великобритании и Франции, а также бронетехника, штабы и инженерные войска. Они пройдут в два этапа. Сначала военные проведут боевые стрельбы, тренировку противотанковых расчетов, отработку патрулирования местности и других задач. Затем они будут бороться с условным противником, роль которого исполнят Скаутский батальон и части добровольческих отрядов Эстонии (Кайтселийт).

«Учения с противодействием условного противника на сложной местности в зимних условиях — великолепная возможность получить бесценный опыт. Несомненно, бойцы и командиры подразделений приобретут полезные навыки. Им предстоит налаживать взаимодействие между пехотой и техникой, а также находить наиболее эффективные решения наступательных и оборонительных задач», — цитирует ведомство слова командира 1-й пехотной бригады Сил обороны полковника Андруса Мерило.

Ранее в Средиземном море НАТО начало проводить военные учения «Удар Нептуна — 22» с участием флагманского корабля 6-го флота ВМС США USS Harry S. Truman.