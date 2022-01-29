Российские военные комплексы прибыли в Белоруссию

Россия ведет передислокацию подразделений Вооруженных сил в Белоруссию, в республику направлены зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны России.

Переброска российских военных и ЗРПК идет в ходе проверки сил реагирования Союзного государства.

«Очередной железнодорожный эшелон доставил на станцию разгрузки зенитный ракетно-пушечный дивизион «Панцирь-С» Восточного военного округа (ВВО)», — уточнили в российском ведомстве.

Отправленный в Белоруссию дивизион комплексов «Панцирь-С» состоит из 12 боевых машин. Каждая единица военной техники может нести по 12 зенитных ракет в транспортно-пусковых контейнерах.

Проверка на территории Белоруссии будет идти в два эта. До 9 февраля ожидается перебазирование и создание группировок войск в Белоруссии, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов.

На следующем этапе, который стартует 10 февраля и закончится 20 февраля, в планах совместные учения под названием «Союзная решимость — 2022».

Ранее российские Су-35С были переброшены в Белоруссию.