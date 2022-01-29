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В США заявили об отсутствии своих постоянных военных сил на Украине

Глава КНШ США Милли: у США нет постоянного военного контингента на Украине

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РИА «Новости»

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что у американской стороны нет постоянных сил и наступательных вооружений на Украине. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

«Если Россия вторгнется на Украину, это не пройдет без последствий. <...> На Украине находится небольшое число советников и инструкторов США и НАТО. <…> У США нет наступательных систем вооружений на Украине и каких-либо постоянных сил. Наша роль ограничена», — рассказал Милли.

Он отметил, что специалисты США помогают в тренировках военных Украины тактике ведения боя.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин в ходе брифинга заявил, что не считает конфликт на Украине неизбежностью.

«Конфликт по состоянию на сегодня не является неизбежным. Все еще есть время и место для дипломатии», — сказал глава Пентагона.

При этом Соединенные Штаты «готовы к целому спектру вариантов и деятельности», отметил он, отвечая на вопрос о возможном участии военных США в эвакуации американцев из Киева.

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