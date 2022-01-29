США в ближайшее время перебросят войска в Восточную Европу и страны НАТО

Президент США Джо Байден заявил, что войска США вскоре будут переброшены в Восточную Европу и страны НАТО. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Байден заявил, что в ближайшее время перебросит войска США в Восточную Европу и страны НАТО», — говорится в публикации.

Ранее Байден сообщил, что может в ближайшее время принять решение о переброске в Европу части войск США, которые были ранее приведены в боевую готовность.

По его словам, приведение войск в боевую готовность не является провокацией, а решение об отправке определится тем, что президент России Владимир «Путин сделает или не сделает».

Накануне в Пентагоне заявили, что США повыcят готовность войск в связи с напряженностью вокруг Украины — всего американское оборонное ведомство привело 8,5 тыс. военных в состояние повышенной готовности к переброске в Европу.

В Пентагоне также отметили, что решения о переброске дополнительных войск НАТО из США пока не были приняты. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби пояснил, что отправка сил возможна по запросу НАТО «либо в других ситуациях».