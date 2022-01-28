Пентагон оценил вероятность конфликта на Украине

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе брифинга заявил, что не считает конфликт на Украине неизбежностью.

«Конфликт по состоянию на сегодня не является неизбежным. Все еще есть время и место для дипломатии», — сказал глава Пентагона.

При этом Соединенные Штаты «готовы к целому спектру вариантов и деятельности», отметил он, отвечая на вопрос о возможном участии военных США в эвакуации американцев из Киева.

По его словам, Россия обладает военными возможностями для вторжения на Украину, но российский президент Владимир Путин пока не принял окончательное решение по этому поводу.

В то же время глава Пентагона подчеркнул, что боевые части сил США не будут принимать участие в каких-либо военных действиях на территории Украины, а председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли отметил, что у Соединенных Штатов нет наступательных вооружений и постоянных сил в этой стране.

19 января посольство России в США заявило, что Россия не собирается ни на кого нападать, и призвало Вашингтон «прекратить истерики и не нагнетать напряженность вокруг проблемы Донбасса».