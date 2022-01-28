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В Британии заявили о планах России распространить компромат против Запада

Глава минобороны Британии Уоллес заподозрил РФ в намерении компрометировать Запад

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Ollie Millington/Keystone Press Agency/Global Look Press

Возможное наступление России на Украину будет сопровождаться операциями в киберпространстве, нацеленными на компрометацию Запада. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, как пишет газета Times.

«Их операции носят многоаспектный характер… Я ожидал бы, что какое-либо российское наступление будет иметь кибернетический компонент наравне с физическим. Компромат также является частью этого инструментария», — сказал министр.

Высокопоставленный источник издания также сказал, что в Минобороны Великобритании ожидают, что «Россия осуществит огромное количество кибератак и распространит компромат против Запада», призванных «застать врасплох» британских союзников по НАТО, дестабилизировать обстановку и запутать ситуацию в случае вторжения на Украину.

В Times полагают, что Москва может начать враждебные действия в «серой зоне» (с использованием информационных и киберсредств), не переходя к открытому конфликту.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Евросоюз совместно с Великобританией разрабатывает пакет новых санкций в отношении российских проектов в газовой сфере, которые планируется ввести в случае эскалации вокруг Украины. Меры призваны «жестко ограничить» финансовые и технологические вливания, связанные с российскими инициативами в этой сфере.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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