Расстрелявший сослуживцев в Днепре военнослужащий раскаялся в суде

Военнослужащий национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Артемий Рябчук, который открыл стрельбу по сослуживцам в Днепре и убил пятерых человек, признал свою вину и раскаялся в зале суда. Видео опубликовало издание «Страна» в своем Telegram-канале.

«Мне искренне жаль людей, которым я причинил боль своим поступком. Я виновен и полностью осознаю свою вину. Мне тяжело вспоминать ночь 26-27 января», — заявил обвиняемый во время суда, добавляя, что его единственным желанием является, чтобы его отправили «не на гауптвахту, а в следственный изолятор».

Накануне сообщалось, что в украинском городе Днепр солдат срочной службы забрал автомат АК-47 из оружейной комнаты и открыл стрельбу в караульном помещении, где находились более 20 человек.

Первыми под обстрел попали начальник караула и его помощник, потом и инструктор. Последнего срочник убил из-за того, что тот связывался с военной частью каждые полчаса. Затем солдат забрал из сейфа снаряженные автоматы в том количестве, которое смог унести в рюкзаке. После этого он решил покинуть здание завода, но его не выпускала женщина, которую он тоже убил.

После произошедшего государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении руководства национальной гвардии страны по статье «небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения» (ч. 3 ст. 425 УК Украины).

В пресс-службе государственного бюро расследований уточнили, что военнослужащий сам связался с правоохранителями и сдался им.