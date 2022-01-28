Пентагон считает, что Путин пока не принял решения по вторжению на Украину

Россия обладает военными возможностями для вторжения на Украину и может захватить города и значительные территории в этой стране. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в ходе пресс-конференции.

«Мы не считаем, что президент [России Владимир] Путин принял окончательное решение использовать свои вооруженные силы против Украины. Сейчас у него, несомненно, есть такая возможность. И в его распоряжении есть множество вариантов, включая захват городов и значительных территорий, но также, конечно, действия или провокационные политические акты, такие как признание отколовшихся территорий», — подчеркнул министр.

При этом министр подчеркнул, что США придерживаются дипломатического разрешения ситуации вокруг Украины.

«Конфликт не является неизбежным. Время и пространство для дипломатии все еще есть», — сказал он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО будет готово развернуть дополнительные силы альянса на востоке в случае агрессии России против Украины.

По его словам, альянс должен быть готов развернуть передовой отряд Сил реагирования во главе с Францией численностью 5 тыс. военных в качестве предупреждения, что НАТО будет защищать все страны альянса. При этом Столтенберг подчеркнул, что альянс «предпочитает дипломатический путь предотвращения конфликта на Украине» с «предупреждениями в адрес России о последствиях ее действий» и оказание Украине военной помощи.

Между тем в российском посольстве призвали США отказаться от планов поставок оружия на Украину и «прекратить истерики» по поводу нападения.