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США передали Украине 81 тонну боеприпасов

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@oleksiireznikov/Twitter

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о поставке на Украину военной помощи из США. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, на Украину прибыл борт с 81 тонной боеприпасов из США, а на следующей неделе ожидаются «очередные самолеты с военно-технической помощью для усиления обороноспособности».

Информацию об очередной партии военной помощи Украине подтвердил и глава Пентагона Ллойд Остин. Он отметил, что поставки на Украину продолжаются.

Ранее американское посольство сообщало, что США осуществят более 40 рейсов для поставки на Украину материально-технической помощи на сумму $200 млн.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за поставку летального оружия в страну.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, альянс не будет размещать боевые части НАТО на Украине, так как она не является членом блока.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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