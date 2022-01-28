США передали Украине 81 тонну боеприпасов

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о поставке на Украину военной помощи из США. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, на Украину прибыл борт с 81 тонной боеприпасов из США, а на следующей неделе ожидаются «очередные самолеты с военно-технической помощью для усиления обороноспособности».

Информацию об очередной партии военной помощи Украине подтвердил и глава Пентагона Ллойд Остин. Он отметил, что поставки на Украину продолжаются.

Ранее американское посольство сообщало, что США осуществят более 40 рейсов для поставки на Украину материально-технической помощи на сумму $200 млн.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за поставку летального оружия в страну.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, альянс не будет размещать боевые части НАТО на Украине, так как она не является членом блока.