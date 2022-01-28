Порошенко порекомендовал Зеленскому «прийти в сознание» и заправить танки горючим

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинские власти фактически не занимаются укреплением Вооруженных сил и отражением «российской агрессии» в Донбассе пока глава государства Владимир Зеленский преследует оппозицию, передает пресс-служба партии «Европейская солидарность».

Он считает, что в настоящее время украинский лидер боится своих политических оппонентов сильнее, чем президента России Владимира Путина. По словам политика, поэтому Зеленский не интересуется состоянием армии. Он порекомендовал главе Украины «прийти в сознание», задуматься об увеличении военных расходов или хотя бы «заправить украинские танки горючим».

«Для бронетехники нет солярки. Уровень комплектности украинских боевых бригад достигает 50-55 процентов, и никто не продлевает контракты с военнослужащими в связи с тем, что денежное обеспечение армии [находится] на уровне ниже средней зарплаты в стране», — указал Порошенко.

Он также отметил, что в настоящее время у среднестатистического охранника в украинском супермаркете зарплата выше, чем у бойца спецназа или десантника. При этом экс-глава Украины обратил внимание, что увеличение расходов на оборону из-за обострения ситуации в Донбассе отказались поддержать всего две фракции Рады — пропрезидентская «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Но с точки зрения Зеленского, никаких дополнительных расходов государственного бюджета, никакого увеличения финансирования армии, ни одного усиления развертывания резервов первой очереди не нужно», — добавил бывший президент.

Ранее Порошенко заявил, что Зеленский «вместо борьбы» с Путиным «борется» с ним.