В Германии исключили поставку летального оружия на Украину

Германия не будет поставлять Украине летальное оружие. Об этом завил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт, передает ТАСС.

«В принципе действует правило: в кризисные районы — нет [поставкам вооружений из Германии]. Мы ясно исключили поставки летального оружия, в том числе на Украину», — подчеркнул парламентарий.

Ранее сообщалось, что посол Украины обвинил Германию в трусости из-за позиции по оружию.

В ФРГ неоднократно заявляли, что не будут поставлять на Украину летальное оружие. Среди прочего, власти страны ссылались на коалиционное соглашение, в котором прописано обязательство не поставлять военную технику и боеприпасы в страны с территориальными конфликтами. Канцлер ФРГ Олаф Шольц не раз подчеркивал, что позиция Германии не изменилась со сменой правительства: Берлин не поставляет летальное оружие. Глава комитета бундестага по внешней политике Михаэль Рот отметил, что немецкая сторона может продать украинским партнерам «каски и бронежилеты, но не оружие».