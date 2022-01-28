Таджикистан и Киргизия изучают причины пограничного конфликта

Представители компетентных органов Таджикистана и Киргизии провели встречу в таджикском городе Исфаре в Согдийской области. Об этом сообщает информагентство «Ховар» со ссылкой на пресс-центр Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.

«В настоящее время ситуация на государственной границе Таджикистана и Кыргызстана стабильная, совместной комиссией соответствующих структур обеих сторон изучаются причины и факторы пограничного конфликта», — указано в тексте.

В четверг, 27 января, стало известно, что на одном из участков границы между Киргизией и Таджикистаном началась крупная перестрелка между военнослужащими. В Бишкеке утверждают, что таджикистанцы перекрыли участок дороги между киргизскими городами Баткен и Исфана (Баткенская область). В Душанбе заявляют, что огонь открыли киргизские военные, и наоборот.

Ситуация ухудшилась в районе 16:35 мск — в 19:35 по местному времени — собравшиеся у места происшествия люди с оружием начали стрелять друг в друга.

В ночь на 28 января Киргизия и Таджикистан по результатам переговоров представителей двух стран договорились о полном прекращении огня на границе.

Ранее в Минздраве Киргизии сообщили, что количество пострадавших военнослужащих в результате перестрелки на границе с Таджикистаном увеличилось до 11 человек.