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Солдаты ливанской армии спасли из снежного плена свыше 60 человек

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Thanassis Stavrakis/AP

60 человек из-за сильного снегопада оказались в снежном плену на трассе Рашайя — Хасбайя в Южном Ливане. Как сообщает агентство Al-Wataniya, в беду попали, в том числе женщины и дети.

На помощь пришли военные с ближайшей погранзаставы Кафр-Мешки. Они расчистили заносы, доставили людей в теплое укрытие, накормили, а затем помогли добраться до дома.

В результате инцидента пострадали 13 человек. Они в армейской казарме ждут прибытия скорой помощи.

На Ливан обрушились холодные циклоны «Хиба» и «Ясмин» друг за другом. Температура опустилась на 6–7 градусов ниже нормы. Снежные заносы перекрыли движение по стратегическому шоссе Бейрут — Дамаск, идущему через перевал Дахр-эль-Бейдар.

Населению горных районов власти рекомендовали оставаться в своих домах и воздерживаться от выездов из-за оледенения дорожного полотна.

Спасатели несут вахту в занесенных снегом лагерях сирийских беженцев в долине Бекаа и у отрогов восточной гряды Ливанских гор.

Беженцы остро нуждаются в мазуте, продовольствии и теплой одежде. Десятки детей госпитализированы с высокой температурой.

Пока горы засыпает рекордным количеством снега, в прибрежных районах идут ливни с грозами и градом, они сопровождаются ураганным ветром с порывами до 24 м/с.

Вышло предупреждение о сходе селевых потоков.

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