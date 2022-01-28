Солдаты ливанской армии спасли из снежного плена свыше 60 человек

60 человек из-за сильного снегопада оказались в снежном плену на трассе Рашайя — Хасбайя в Южном Ливане. Как сообщает агентство Al-Wataniya, в беду попали, в том числе женщины и дети.
На помощь пришли военные с ближайшей погранзаставы Кафр-Мешки. Они расчистили заносы, доставили людей в теплое укрытие, накормили, а затем помогли добраться до дома.
: 12 (# - #_ - # - #)https://t.co/ArKIyYTwd5@CivilDefenseLB pic.twitter.com/5dTjWCzq2C— i43news.com (@i43news) January 27, 2022
January 27, 2022
В результате инцидента пострадали 13 человек. Они в армейской казарме ждут прибытия скорой помощи.
На Ливан обрушились холодные циклоны «Хиба» и «Ясмин» друг за другом. Температура опустилась на 6–7 градусов ниже нормы. Снежные заносы перекрыли движение по стратегическому шоссе Бейрут — Дамаск, идущему через перевал Дахр-эль-Бейдар.
https://t.co/5bnrF2WbxY— tayyar_azm (@tayyar_azm) January 27, 2022
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Населению горных районов власти рекомендовали оставаться в своих домах и воздерживаться от выездов из-за оледенения дорожного полотна.
Спасатели несут вахту в занесенных снегом лагерях сирийских беженцев в долине Бекаа и у отрогов восточной гряды Ливанских гор.
.— UNHCR Lebanon (@UNHCRLebanon) January 26, 2022
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Беженцы остро нуждаются в мазуте, продовольствии и теплой одежде. Десятки детей госпитализированы с высокой температурой.
Пока горы засыпает рекордным количеством снега, в прибрежных районах идут ливни с грозами и градом, они сопровождаются ураганным ветром с порывами до 24 м/с.
Вышло предупреждение о сходе селевых потоков.