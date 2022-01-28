Командующего Нацгвардией Украины уволили после стрельбы на заводе в Днепре

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении генерал-лейтенанта Юрия Лебедя исполняющим обязанности командующего Нацгвардией Украины. Соответствующий документ опубликован на сайте офиса президента.

Другим свои указом украинский президент снял с должности Николая Балана, который ранее подал в отставку после того, как солдат срочной службы Нацгвардии расстрелял пять человек на предприятии «Южмаш» в Днепре.

27 января в украинском Днепре солдат-срочник забрал автомат АК-47 из оружейной комнаты и открыл стрельбу в караульном помещении, где находились более 20 человек. В результате инцидента погибли пять человек, в том числе одна гражданская. Еще пять человек получили ранения разной степени тяжести. После совершенного преступления военнослужащий с оружием и патронами скрылся с места происшествия. В дальнейшем его задержали — он сам сдался полиции.

После инцидента государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении руководства национальной гвардии страны по статье «небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения» (ч. 3 ст. 425 УК Украины).