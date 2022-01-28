Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Президент Бразилии опубликовал в соцсетях секретные документы 02:55
В Японии мужчина взял в заложники врача и ранил двух медработников 02:52
Россия потребовала вывести иностранные войска из Сирии 02:51
Третьяк рассказал, за какими видами спорта будет смотреть на Олимпиаде 02:50
В правительстве России утвердили «дорожную карту» по криптовалютам 02:39
Россиянка с 9-месячным ребенком пропала в Мексике 02:31
Комментатор Орлов возмутился условиями сбора фигуристов перед Олимпиадой 02:31
СМИ узнали о компромиссе конгрессменов США по возможным санкциям против России 02:29
В Киргизии назвали причины обострения на границе с Таджикистаном 02:26
Медведева ответила на вопрос о поднятии возрастного ценза в фигурном... 02:10

Командующего Нацгвардией Украины уволили после стрельбы на заводе в Днепре

Зеленский сменил командующего Нацгвардией Балана после стрельбы на заводе в Днепре

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Телеграм-канал zradaperemoga

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении генерал-лейтенанта Юрия Лебедя исполняющим обязанности командующего Нацгвардией Украины. Соответствующий документ опубликован на сайте офиса президента.

Другим свои указом украинский президент снял с должности Николая Балана, который ранее подал в отставку после того, как солдат срочной службы Нацгвардии расстрелял пять человек на предприятии «Южмаш» в Днепре.

27 января в украинском Днепре солдат-срочник забрал автомат АК-47 из оружейной комнаты и открыл стрельбу в караульном помещении, где находились более 20 человек. В результате инцидента погибли пять человек, в том числе одна гражданская. Еще пять человек получили ранения разной степени тяжести. После совершенного преступления военнослужащий с оружием и патронами скрылся с места происшествия. В дальнейшем его задержали — он сам сдался полиции.

После инцидента государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении руководства национальной гвардии страны по статье «небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения» (ч. 3 ст. 425 УК Украины).

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть