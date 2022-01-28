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В Средиземное море вошла еще одна группа больших десантных кораблей ВМФ России

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Еще одна группа, состоящая из трех больших десантных кораблей ВМФ России в четверг, 27 января, вошла в Средиземное море через Гибралтар. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на публикации в соцсетях британских наблюдателей.

По их данным, в Средиземное море вошли БДК Северного флота «Оленегорский горняк», «Георгий Победоносец» и «Петр Моргунов». В прошедшую субботу через Гибралтар также прошли три БДК Балтийского флота. В частности, «Королев», «Минск» и «Калининград».

Как сообщали в Минобороны России, в Средиземноморье отправились на учения шесть больших десантных кораблей ВМФ РФ.

Ранее в ВМФ России рассказали о планах на дальние морские походы в 2022 году.

По словам командующего Северным флотом, адмирала Александра Моисеева, в 2021 году выполнено около 30 дальних походов в дальние регионы Мирового океана, в первую очередь — в Арктику, Атлантику и Средиземное море.

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