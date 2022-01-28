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Пентагон раскрыл, какие части отправляются в Европу

США отправляют в Европу ВДВ

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Ted S. Warren/AP

В Пентагоне заявили, что в Европу для усиления «восточного фланга» НАТО отправятся воздушно-десантные дивизии, сообщает РИА «Новости».

«Могу сказать сегодня, что эти силы включают подразделения 82-й воздушно-десантной дивизии <...> 18-го воздушно-десантного корпуса <...> 101-й воздушно-десантной дивизии», — заявил пресс-секретарь Соединенных Штатов Джон Кирби.

Две дивизии — 82-я и 101-я — входят в состав 18-го воздушно-десантного корпуса. Оба подразделения были созданы в период Второй мировой войны и активно применялись в большинстве вторжений Соединенных Штатов в другие страны — от Доминиканской республики в 1965 году, до Сирии в 2014 году.

Кроме того, Кирби упомянул 4-ю пехотную дивизию.

Ранее Россия получила письменные ответы по гарантиям безопасности от НАТО и США.

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен также заявил, что планирует поговорить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ближайшие дни, когда Москва ознакомится с американским ответом.

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