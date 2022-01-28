Командующий Нацгвардией Украины высказался о своей отставке

Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан высказался о своей отставке в эфире телеканала «Украина 24».

Он указал, что не обсуждал уход с должности с президентом страны Владимиром Зеленским.

По словам военного, его решение является морально правильным.

«Я считаю нормальным подходом, учитывая ту трагедию, что не в боевых условиях, но при несении боевой службы погибли четыре военных и еще пять ранены», — сказал Балан.

Он также отметил, что не снимает с себя ответственности за случившееся.

Балан добавил, что «остается на службе Украине, но не на военной службе».

Ранее он подал в отставку после расстрела срочником людей в Днепре.

Массовое убийство в украинском Днепре произошло 27 января. Срочник национальной гвардии Украины 21-летний Рябчук утром получил служебное оружие и открыл из него огонь на территории днепровского завода «Южмаш». Пять человек были убиты, сам солдат сбежал с автоматом и патронами. На поиски бросили полицию Днепропетровской и соседних областей. Позднее стало известно, что Рябчук сам связался с правоохранителями и сдался им.

После произошедшего Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении руководства национальной гвардии страны по статье «небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения» (ч. 3 ст. 425 УК Украины).