В Таджикистане заявили о передислокации военных Киргизии

Стало известно о передислокации киргизских военизированных частей и подразделений, а также боевой техники в приграничные районы Баткенской области Киргизстана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Госкомитет нацбезопасности Таджикистана.

В ведомстве заявили, что в настоящее время с киргизской стороны в направлении Таджикистана по местным жителям, автотранспорту и различным объектам инфраструктуры ведется интенсивный огонь, а пограничные заставы подвергаются обстрелам из минометов. Также зафиксированы полеты беспилотников с нарушением воздушного пространства Таджикистана, сказано в сообщении комитета.

В свою очередь, в пограничной службе Киргизии заявили, что Таджикистан стягивает в зону конфликта тяжелую технику и личный состав.

Ранее стало известно, что число пострадавших в результате конфликта на таджикско-кыргызской границе выросло до 17 человек. Ранения получили 13 таджикистанцев. Среди них — 11 военнослужащих, один из которых находится в тяжелом состоянии. Со стороны Киргизии пострадали четверо военных.

После произошедшего генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась призвал Таджикистан и Киргизию к немедленному прекращению огня на границе между странами.

Пресс-секретарь мэрии Исфары Зубайдулло Шомадов рассказал, что причиной беспорядков стало закидывание камнями автомобилей граждан Таджикистана. В Киргизии заявили, что участок дороги Баткен-Исфана был перекрыт таджикскими погранслужбами.