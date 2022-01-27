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Появились подробности о военнослужащем, расстрелявшем людей в Днепре

«Страна.ua»: расстрелявший сослуживцев в Днепре военный ни с кем не общался и держался особняком

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Соседи срочника из Днепра Артемия Рябчука, который расстрелял сослуживцев, рассказали о военнослужащем. Об этом сообщает «Страна.ua».

По их словам, семья Рябчука жила очень замкнуто, мало с кем общались. Сам военный сторонился сверстников, указала односельчанка. Она также отметила, что этот молодой человек очень вежливый, никогда ни с кем из сверстников не конфликтовал, не ссорился и не дрался.

Бывшие одногруппники по колледжу также заявили, что Рябчук во время учебы ни с кем не контактировал и держался особняком.

Массовое убийство в Днепре произошло 27 января. Срочник национальной гвардии Украины 21-летний Рябчук утром получил служебное оружие и открыл из него огонь на территории днепровского завода «Южмаш». Пять человек были убиты, сам солдат сбежал с автоматом и патронами. На поиски бросили полицию Днепропетровской и соседних областей. Мотивы Рябчука пока неизвестны. Пресс-служба нацгвардии сообщила, что он не проявлял психических отклонений.

После случившегося государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении руководства национальной гвардии страны по статье «небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения» (ч. 3 ст. 425 УК Украины).

Позднее стало известно, что Рябчук сам связался с правоохранителями и сдался им.

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