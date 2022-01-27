В Польше назвали условие допуска российских специалистов на объекты ПВО США

Польские власти назвали условие, при выполнении которого России разрешат проинспектировать американские объекты ПВО, расположенные на территории Польши и Румынии. Об этом сообщает Wall Street Journal.

«Польские должностные лица заявили, что правительство открыто к инспекциям ПВО при условии, что Россия разрешит инспекции российской ракетной деятельности в Калининграде», — говорится в статье.

Газета отмечает, что это решение было принято совместно с США.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс в надежде на деэскалацию напряженности вокруг Украины на фоне переговоров с Россией о гарантиях безопасности в Европе усиливает присутствие в регионах Балтийского и Черного морей.

До этого Столтенберг сообщил, что НАТО изучает возможность развертывания боевых групп альянса не только в Прибалтике и Польше, но и в Черноморском регионе.

15 декабря российский МИД России передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО. В документе, в частности, говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО.