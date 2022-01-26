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НАТО передала России свои предложения по безопасности

Генсек НАТО Столтенберг: альянс передал России свои предложения по безопасности

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НАТО в среду, 26 января, передала России свои предложения в ответ на инициативы Москвы по безопасности в Европе. Об этом в ходе экстренной пресс-конференции сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

В декабре МИД РФ передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств – членов НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

Расширение НАТО и США на восток противоречит предложениям Москвы по гарантиям безопасности. Россия обеспокоена продвижением войск к своим границам. Москва предлагает прекратить военное сотрудничество Североатлантического альянса с постсоветскими странами, отказаться от размещения баз на их территориях, а также вывезти из европейских государств ядерное оружие США и остановить продвижение блока на восток.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя слова генсека альянса о возможном наращивании военного присутствия на восточном фланге, заявил, что Столтенберг давно потерял связь с реальностью.

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