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Болгария отказалась от участия в операциях на Украине

Глава Минобороны Болгарии Янев отказался посылать войска для участия в операциях на Украине

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Global Look Press

Военные Болгарии не будут принимать участие в конфликте или в операции на территории Украины. Об этом заявил министр обороны страны Стефан Янев, выступая в среду на сессии в Народном собрании (болгарском парламенте), сообщает «Интерфакс».

«Ни один болгарский военный не примет участия в конфликте или в операции ни на территории Украины, ни другой страны без соответствующего решения, принятого в этом зале, но такого не предвидится», — сказал министр, добавляя, что «планов по участию военных формирований вне страны нет».

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщал, что США обсуждают с союзниками возможность размещения тысяч дополнительных солдат в странах НАТО в Восточной Европе на случай возможного «вторжения» России на Украину. По информации телеканала, дополнительные войска могут разместить на территории Румынии, Болгарии и Венгрии. При этом источники подчеркнули, что на данный момент окончательно решение еще не принято.

С осени прошлого года в западных СМИ публикуются сообщения о том, что Россия готовит «вторжение» на Украину. США указывали на предполагаемое усиление сил России около украинских границ и с тех пор стали угрожать РФ новыми санкциями. В Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

26 января первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман заявила, что в Вашингтоне видят признаки готовности России использовать вооруженные силы в ситуации с Украиной. При этом Шерман не привела никаких доказательств своего утверждения, сказав только, что Россия нарастила группировку на границе с Украиной.

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Кризис на Украине
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