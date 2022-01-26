В Совфеде выступили за поставки оружия республикам Донбасса

России необходимо оказать помощь самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности перед лицом возможной агрессии. Об этом в среду заявил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, передает ТАСС.

«Считаю, что в этих условиях Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений», — выразил свое мнение Турчак.

По его словам, оружие поможет республикам Донбасса повысить их обороноспособность и сдержать «готовящуюся Киевом военную агрессию».

Ранее уполномоченный РФ при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаил Виноградов заявил, что нет убедительных доказательств поставок оружия из России в Донбасс. Он также подчеркнул, что Россия не контролирует Донбасс, а потому юридическая концепция «эффективного контроля» чужих территорий неприменима в адрес России в ЕСПЧ.