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Северный флот начал учения в Баренцевом море

30 кораблей Северного флота РФ участвуют в учениях с Арктической экспедиционной группировкой

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Павел Львов/РИА «Новости»

Российский Северный флот приступил к выполнению действий в Баренцевом море и на береговых полигонах. Маневры совершаются в рамках учений с Арктической экспедиционной группировкой. Об этом сообщает ТАСС.

В учениях задействованы около 1,2 тыс. военнослужащих, 30 кораблей, 140 единиц боевой техники и 20 летательных аппаратов.

Отработка действий флотом осуществляется вместе с Арктической экспедиционной группировкой. Маневры проводятся под руководством командующего флотом адмирала Александра Моисеева. Эти учения были ранее включены в план подготовки Вооруженных сил РФ на 2022 год.

Также к мероприятию будут привлечены подводные лодки и суда обеспечения.

Ранее сообщалось, что фрегат ВМФ России «Адмирал Горшков», вооруженный гиперзвуковыми ракетами «Циркон», будет следить за учениями НАТО Cold Response 2022 в Норвегии. Об этом «Газете.Ru» рассказал источник, близкий к командованию Северного флота.

«За маневрами будет наблюдать «Адмирал Горшков», который выдвинется навстречу кораблям НАТО, когда начнутся учения. Мешать не будет, будет наблюдать», — сообщил источник.

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