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На Украину прибыла новая партия оружия из США

Минобороны Украины сообщило о получении новой партии военной помощи от США

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Global Look Press

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на своей странице в Facebook сообщила, что в международный аэропорт «Борисполь» прибыла новая партия технической помощи от США для Вооруженных сил Украины.

По ее словам, партию в настоящий момент встречают коллеги из Минобороны Украины и посольства США. Она пояснила, что помощь состоит из современной оборонной техники и боеприпасов.

«Спасибо американским партнерам за поддержку и практическую помощь. Вместе мы сильнее, а мир безопаснее!», — написала Маляр.

Ранее американское посольство в Киеве сообщило, что на Украину доставили партию летального оружия новой военной помощи от США на сумму $200 млн. В дипведомстве уточнили, что груз включает в себя «около 200 тыс. фунтов (90,7 тонны) летального вооружения, включая боеприпасы для защитников линии фронта Украины», отмечает дипмиссия Соединенных Штатов.

В Белом доме ранее пообещали, что США в ближайшие месяцы продолжат оказывать военную помощь Украине для укрепления обороны страны.

18 января стало известно, что страна получила также партию военной помощи от Великобритании в виде легких противотанковых средств. Замминистра обороны Украины по европейской интеграции Анатолий Петренко заявил, что оружие будут использовать для укрепления обороны страны.

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