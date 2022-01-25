В ЛНР заявили, что военные ВСУ занимают квартиры мирных жителей

Начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Ян Лещенко рассказал на брифинге о присутствии украинских военных в домах, где проживает гражданское население Донбасса, сообщает РИА «Новости».

«В населенном пункте Лопаскино [под контролем ВС Украины], боевики 79-й бригады ВСУ на улице имени Карла Маркса выгоняют мирных жителей из своих домов и расквартировали в них личный состав 3-го батальона», — сказал Лещенко.

Ранее он заявил о том, что в последнее время украинские силовики активизировались на всей территории Украины.

В пресс-службе Народной милиции ЛНР отмечали, что украинские силовики разместили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Оса» вблизи подконтрольного Киеву села Дмитровка в Донбассе.

В свою очередь, замначальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что на позиции украинских силовиков в Донбассе прибыли представители радикальной организации «Правый сектор» (организация запрещена в России). Он также допустил, что в связи с этим могут быть провокации в направлении города Горловка.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.