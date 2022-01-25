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Китайские и российские корабли освободили «захваченный» танкер в Аравийском море

ВМФ России и ВМС Китая провели совместные учения в Аравийском море

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Корабли военно-морского флота России и военно-морских сил Китая провели совместные учения в Аравийском море, сообщает РИА «Новости».

Темой учений «Мирное море-2022» стала борьба с пиратством в одной из ключевых акваторий мирового океана.

«В ходе учения российские корабли совместно с китайскими ВМС осуществили тактическое маневрирование и организацию досмотровых действий условно захваченного грузового судна, в качестве которого был использован танкер «Борис Бутома». Также моряки двух стран отработали освобождение условно захваченного судна», — указано в сообщении.

Также российские и китайские моряки провели учения по санитарной эвакуации условно раненого человека с большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» ВМФ России на китайский эсминец «Урумчи» при помощи вертолета Ка-27ПС морской авиации Тихоокеанского флота.

Ранее были опубликованы кадры выхода в море 20 боевых кораблей Балтфлота.

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