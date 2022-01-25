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В ДНР заявили о переброске в Донбасс украинских танков

Народная милиция ДНР: Киев перебросил в Донбасс танки и системы залпового огня

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Дэн Леви/РИА «Новости»

В народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что вооруженные силы Украины перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Как мы уже неоднократно заявляли, сейчас в районы линии соприкосновения активно стягивается вооружение для формирования ударных групп. На данном этапе уже зафиксировано прибытие реактивных систем залпового огня, бронетанковые соединения и техника для уничтожения минных заграждений», — сказал представитель милиции.

Ранее секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ряд факторов не позволяет украинским властям вернуть контроль над востоком страны с помощью оружия. Он объяснил, что в ходе военной операции погибнет мирное население.

До этого в ЛНР сообщили, что наблюдают подготовку Киева к наступлению.

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