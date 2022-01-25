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В Мали потребовали от Дании вывести свой контингент из страны

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Jerome Delay/AP

Правительство Мали потребовала от Дании вывести из страны недавно размещенный там военный контингент. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на коммюнике переходного правительства Мали.

В документе сказано, что Мали «с удивлением наблюдает» размещение на своей территории контингента специальных сил Дании в рамках миссии «Такуба».

Правительство заявляет, что это размещение произошло без его согласия

«Поэтому без ущерба для отношений, основанных на дружбе и плодотворном сотрудничестве, между Республикой Мали и Королевством Дания, правительство Республики Мали призывает датскую сторону немедленно вывести указанный контингент с территории Республики Мали», — сказано в коммюнике.

Дания разместила в африканском государстве 90 человек в целях защиты гражданского населения от террористов.

В январе жители Мали вышли на митинг в поддержку России и сотрудничества между странами.

По словам участника демонстрации, главы «Организации молодых руководителей» Шейха Умара Сумано, в столице страны Бамако в митингах приняли участие тысячи человек, а в Мали и в качестве поддержки в других странах, а именно в США и Франции, на митинги вышли около 3-4 млн человек. Сумано отметил, что сначала акция была спонтанной и малийцы протестовали против санкций Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

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