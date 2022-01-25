В Мали потребовали от Дании вывести свой контингент из страны

Правительство Мали потребовала от Дании вывести из страны недавно размещенный там военный контингент. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на коммюнике переходного правительства Мали.

В документе сказано, что Мали «с удивлением наблюдает» размещение на своей территории контингента специальных сил Дании в рамках миссии «Такуба».

Правительство заявляет, что это размещение произошло без его согласия

«Поэтому без ущерба для отношений, основанных на дружбе и плодотворном сотрудничестве, между Республикой Мали и Королевством Дания, правительство Республики Мали призывает датскую сторону немедленно вывести указанный контингент с территории Республики Мали», — сказано в коммюнике.

Дания разместила в африканском государстве 90 человек в целях защиты гражданского населения от террористов.

В январе жители Мали вышли на митинг в поддержку России и сотрудничества между странами.

По словам участника демонстрации, главы «Организации молодых руководителей» Шейха Умара Сумано, в столице страны Бамако в митингах приняли участие тысячи человек, а в Мали и в качестве поддержки в других странах, а именно в США и Франции, на митинги вышли около 3-4 млн человек. Сумано отметил, что сначала акция была спонтанной и малийцы протестовали против санкций Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).