Изготовлена первая серийная партия гранатометов «Балкан»

Первая серийная партия новейших противопехотных 40-миллиметровых гранатометов «Балкан» изготовлена. Об этом заявили ТАСС в госкорпорации «Ростех».

Директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев уточнил, что конструкторская документация на комплекс «Балкан» оформлена и принята Минобороны РФ для серийного производства.

Разработчики гранатомета в НПО «Прибор» им. С. С. Голембиовского (входит в холдинг «Технодинамика») рассказали, что комплекс «Балкан» проходит расширенные проверки на опытно-войсковой эксплуатации.

По их результатам будет принято решение о принятии комплекса на вооружение. Также производители в случае успешного завершения работы примут решение о разворачивании масштабного серийного производства.

АГС-40 «Балкан» ( 6Г27) — 40-мм российский автоматический станковый гранатомет. Предназначен для вооружения пехотных рот, для уничтожения незащищенной живой силы противника. Эффективен при накрытии площадных незащищенных целей и скоплений живой силы.

«Балкан» в перспективе должен заменить в войсках 30-мм гранатомет АГС-30, который является дальнейшим развитием гранатомета АГ-17 «Пламя». Дальность стрельбы гранатомета нового поколения составляет 2,5 км, а скорострельность — 400 выстрелов в минуту. АГС-40 сможет вести огонь как по навесной, так и по настильной траектории.

Стрельба может вестись одиночными выстрелами, короткими очередями (до пяти выстрелов), длинными очередями (до десяти выстрелов), возможен и непрерывный огонь. Вес гранатомета АГС-40 вместе со станком и прицельными приспособлениями составляет 32 кг. Коробка с 20 гранатами весит 14 кг.