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Россия и Сирия провели первое совместное воздушное патрулирование над САР

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Военные России и Сирии провели первое совместное воздушное патрулирование над территорией САР, передает РИА «Новости».

Российские летчики совершили взлет с авиабазы Хмеймим на истребителях Су-34, Су-35 и самолетах дальнего радиолокационного обнаружения А-50, сирийские — аэродромов Сейкаль и Думэйр в окрестностях Дамаска на истребителях Миг-23 и Миг-29.

Военные Сирии контролировали воздушное пространство и обеспечивали истребительное прикрытие, а российские экипажи отрабатывали удары по наземным целям. Также были проведены учебные пуски ракет по воздушным целям и поражены наземные мишени.

Маршрут патрулирования пролегал вдоль Голанских высот, затем по южной границе, вверх вдоль Евфрата и над северными районами Сирии.

Ранее российские военные начали патрулировать сирийские города Тартус и Латакию из-за данных о возможных диверсиях. Для этого были задействованы бронеавтомобили «Патруль» и «Тигр».

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Война в Сирии
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