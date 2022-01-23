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На Украину привезли более 80 тонн оружия США

Украина получила вторую партию военной помощи США

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Oleksii Reznikov/Twitter

На Украину прибыл второй самолет с военной помощью от США, на котором находится более 80 тонн оружия. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.

«Более 80 тонн оружия для усиления обороноспособности Украины от наших друзей из США! И это не конец», — написал министр.

Накануне американское посольство в Киеве сообщило, что на Украину доставили партию летального оружия новой военной помощи от США на сумму $200 млн. В дипведомстве уточнили, что груз включает в себя «около 200 тыс. фунтов (90,7 тонны) летального вооружения, включая боеприпасы для защитников линии фронта Украины», отмечает дипмиссия Соединенных Штатов.

В Белом доме ранее пообещали, что США в ближайшие месяцы продолжат оказывать военную помощь Украине для укрепления обороны страны.

18 января стало известно, что страна получила также партию военной помощи от Великобритании в виде легких противотанковых средств. Замминистра обороны Украины по европейской интеграции Анатолий Петренко заявил, что оружие будут использовать для укрепления обороны страны.

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