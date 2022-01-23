Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В результате стрельбы на вечеринке в США погибли четыре человека 00:09
Домрабоница Градского призналась, что он не хотел оплачивать ей отпуск и... 23.01.2022, 23:58
В Татарстане мужчина убил жену и ее сестру вскоре после свадьбы 23.01.2022, 23:55
Ковальчук поделился ожиданиями от олимпийского хоккейного турнира 23.01.2022, 23:45
Премьер Баварии выступил против санкций в отношении России 23.01.2022, 23:38
Ковальчук высказался об отсутствии Александра Овечкина на Олимпиаде 23.01.2022, 23:34
На Украину привезли более 80 тонн оружия США 23.01.2022, 23:22
В Татарстане «бог парковки» перегородил дорогу скорой... 23.01.2022, 23:17
Ковальчук рассказал, что изменения в составе сборной на Олимпиаду... 23.01.2022, 23:14
В ВОЗ заявили, что «омикрон» может положить конец пандемии 23.01.2022, 23:08

Генсек ОДКБ высказался об активности НАТО в Восточной Европе

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Военная активность стран НАТО у границ государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не способствует укреплению безопасности в регионе. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась телеканалу ОНТ.

«В целом милитаризация восточно-европейского региона вблизи западных границ ОДКБ, повышение активности военной на этих рубежах, не способствует укреплению безопасности всех наших стран. Прежде всего, в восточно-европейском регионе. Создается определенный источник угроз, это на самом деле так. Поэтому мы считаем важным снижать этот градус напряженности, военной активности. Нужно искать другие способы для обеспечения безопасности», — заявил Зась.

17 декабря прошлого года МИД России опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

Также договором предусматривается обязательство России и Североатлантического альянса не размещать дополнительные вооруженные силы и вооружения на территории Европы, а для США — не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен провел в Женеве 90-минутную двустороннюю встречу с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым. США пытались убедить Россию «снизить напряженность» по поводу ситуации на границе с Украиной. Разговор был посвящен украинскому кризису и предложениям Москвы по гарантиям безопасности. Обе стороны позитивно оценили диалог, но указали на его промежуточный характер.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть