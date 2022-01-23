Генсек ОДКБ высказался об активности НАТО в Восточной Европе

Военная активность стран НАТО у границ государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не способствует укреплению безопасности в регионе. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась телеканалу ОНТ.

«В целом милитаризация восточно-европейского региона вблизи западных границ ОДКБ, повышение активности военной на этих рубежах, не способствует укреплению безопасности всех наших стран. Прежде всего, в восточно-европейском регионе. Создается определенный источник угроз, это на самом деле так. Поэтому мы считаем важным снижать этот градус напряженности, военной активности. Нужно искать другие способы для обеспечения безопасности», — заявил Зась.

17 декабря прошлого года МИД России опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

Также договором предусматривается обязательство России и Североатлантического альянса не размещать дополнительные вооруженные силы и вооружения на территории Европы, а для США — не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен провел в Женеве 90-минутную двустороннюю встречу с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым. США пытались убедить Россию «снизить напряженность» по поводу ситуации на границе с Украиной. Разговор был посвящен украинскому кризису и предложениям Москвы по гарантиям безопасности. Обе стороны позитивно оценили диалог, но указали на его промежуточный характер.