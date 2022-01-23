Sky News: Джонсон поручит главе британского МО отправиться в Москву для переговоров с Шойгу

Премьер Британии Борис Джонсон, как ожидается, даст указание главе британского минобороны Бену Уоллесу посетить Москву для встречи с его российским коллегой Сергеем Шойгу. Об этом сообщается на сайте телеканала Sky News со ссылкой на источник.

Собеседник телеканала отметил, что Джонсон считает ситуацию вокруг Украины «самым большим испытанием единства и решимости Запада и альянса НАТО за последние десятилетия». По словам источника телеканала, Джонсона ежедневно информируют о развитии ситуации вокруг Украины.

«Ожидается, что он (британский премьер) скажет министру обороны Бену Уоллесу принять приглашение встретиться в Москве с российским министром обороны в ближайшие дни», — говорится в публикации.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу пригласил британского коллегу Бена Уоллеса посетить Россию, чтобы обсудить все актуальные вопросы безопасности.

В публикации отмечено, что Шойгу напомнил о прошедшем в 2013 году визите российской делегации в Лондон, когда «была продемонстрирована возможность конструктивного диалога». Возобновление контактов, по мнению министра, сможет положительно повлиять на снижение напряженности в Европе.