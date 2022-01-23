Главком ВМС ФРГ подтвердил, что попросил главу Минобороны об отставке

Главнокомандующий военно-морского флота Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах, ранее выразивший мнение о невозможности возвращения Крыма в состав Украины, подтвердил, что попросил министра обороны Кристине Ламбрехт об отставке. Об этом сообщает ТАСС.

«Я только что обратился к федеральному министру обороны с просьбой незамедлительно освободить меня от исполнения моих текущих обязанностей главнокомандующего военно-морскими силами. Федеральный министр удовлетворила мою просьбу», — говорится в публикации.

По словам военачальника, он считает необходимым совершить этот шаг, чтобы избежать дальнейшего репутационного ущерба флоту ФРГ, Бундесверу и прежде всего самой Германии.

Согласно заявлению, до тех пор, пока не будет выбран новый главнокомандующим ВМС, его обязанности будет выполнять заместитель Шенбаха контр-адмирал Ян Кристиан Каак.

Ранее Шенбах заявил, что полуостров Крым никогда не вернется в состав Украины. Такое мнение он выразил во время конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара.

«Крымского полуострова нет, он никогда не вернется... это факт», — сказал немецкий военный.